Астана примерила белое: как первый снег изменил столицу

Снежки посреди улицы, припорошенные аллеи, прохожие в тёплых куртках и чайки у тонкой кромки льда. Сегодня снег заметно преобразил Астану, добавив привычным городским пейзажам зимнего настроения. Корреспондент BAQ.KZ прогулялся по заснеженной столице и запечатлел моменты, из которых складывается её ноябрьский день.

Ноябрь в Астане – время, когда осень ещё не успела окончательно попрощаться, а зима уже уверенно заявляет о себе. Под деревьями виднеются жёлтые листья, присыпанные снегом, вокруг зелёных елей белеет земля. Где-то снежный покров совсем тонкий, а где-то уже достаточно глубокий, чтобы сохранять следы прохожих.

Привычные очертания города тоже изменились. Дальние здания растворяются в снежной дымке, улицы приобрели мягкий белёсый оттенок. Даже знакомые архитектурные силуэты сегодня выглядят иначе – словно город на несколько часов оказался за полупрозрачной зимней завесой.

Снег – отличный повод немного подурачиться

Принято считать, что первому снегу больше всех радуются дети. Но, судя по этим кадрам, взрослеть не обязательно означает забыть о снежках.

Молодые люди устроили небольшую снежную баталию прямо на улице. Один уже приготовился бросить снежок, другой пытается увернуться. На несколько мгновений обычная дорога превратилась в импровизированную игровую площадку.

Такие моменты напоминают, что снег приносит не только холод и необходимость одеваться теплее. Иногда достаточно нескольких горстей снега, чтобы обычная прогулка стала веселее.

Снег идёт, а город не останавливается

Пока одни играют в снежки, другие спешат по своим делам. Люди в тёплых куртках, молодёжь с накинутыми капюшонами, прохожие, которым нужно успеть по своим маршрутам.

В объектив попал и велосипедист. Снег уже укрыл улицы, но отказываться от двухколёсного транспорта готовы не все.

Есть у заснеженной Астаны и более тихая сторона. Одинокая фигура на мосту, дорожка вдоль ограждения, здания вдали. Здесь нет шумных игр и спешащих прохожих – только спокойный городской пейзаж, слегка размытый снегопадом. На дорожках остаются следы. Они пересекаются, исчезают под свежим снегом и появляются снова. Даже когда в кадре почти нет людей, город продолжает рассказывать о своей жизни.

Чайка на тонком льду

Приход зимы заметен и на городских водоёмах. Поверхность воды постепенно затягивается тонким льдом, а граница между открытой водой и замёрзшими участками образует причудливые линии.

Среди этого холодного пейзажа – одинокая чайка.

На снимке крупным планом можно рассмотреть саму птицу. А издалека она превращается в крошечную белую точку среди серого льда и снега.

Не покинули привычных мест и голуби. На площади, где снег лёг неравномерно и местами ещё видна плитка, птицы собрались небольшой стаей.

Осень ещё здесь, но зима уже рядом

На пустой скамейке лежит тонкий слой снега. Рядом – кустарники, сохранившие осенние коричневые оттенки. Два времени года встретились в одном кадре: осень ещё держится за свои краски, а зима уже добавляет к ним белый.

Под ногами – ещё одна примета снежного дня. Отпечатки обуви тянутся вдоль дорожек, накладываются друг на друга и постепенно теряют чёткость под новыми снежинками.

Сегодняшняя Астана получилась разной. Где-то молодёжь играет в снежки, где-то прохожие торопятся через дорогу, а у замерзающей воды неподвижно стоит чайка.

Снег объединил эти сцены одним цветом, но у каждой фотографии осталась своя маленькая история.