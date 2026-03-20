Астана выбрана местом проведения чемпионата мира по лёгкой атлетике в помещении, передает BAQ.KZ со ссылкой на НОК РК.

Об этом официально было объявлено на заседании Совета организации в Торуне (Польша).

По информации пресс-службы Международной федерации World Athletics, мировое первенство в столице Казахстана пройдет в 2030 году с 15 по 17 марта.

Также Международная федерация назвала страны-хозяйки других ЧМ.

Так, Одиша (Индия) примет чемпионат мира в помещении в 2028-м году. В китайском Хэфэе пройдет командный ЧМ-2028 по спортивной ходьбе.

Добавим, что в 2023-м в Астане состоялся чемпионат Азии в помещении. Также столица принимала этапы серии World Indoor Tour Gold в 2024 и 2025 годах.