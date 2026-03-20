Астана примет чемпионат мира по лёгкой атлетике в помещении
Соревнования пройдут в столице в 2030 году.
Вчера 2026, 23:09
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
139Фото: НОК РК
Астана выбрана местом проведения чемпионата мира по лёгкой атлетике в помещении, передает BAQ.KZ со ссылкой на НОК РК.
Об этом официально было объявлено на заседании Совета организации в Торуне (Польша).
По информации пресс-службы Международной федерации World Athletics, мировое первенство в столице Казахстана пройдет в 2030 году с 15 по 17 марта.
Также Международная федерация назвала страны-хозяйки других ЧМ.
Так, Одиша (Индия) примет чемпионат мира в помещении в 2028-м году. В китайском Хэфэе пройдет командный ЧМ-2028 по спортивной ходьбе.
Добавим, что в 2023-м в Астане состоялся чемпионат Азии в помещении. Также столица принимала этапы серии World Indoor Tour Gold в 2024 и 2025 годах.
Самое читаемое