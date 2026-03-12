Сильнейшие фиджитал-спортсмены разыграют $4,75 млн в Астане
С 29 июля по 9 августа 2026 года в столице Казахстана пройдут международные соревнования — масштабный турнир, объединяющий классический спорт и видеоигры в формате фиджитал.
Сегодня 2026, 10:20
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 10:20Сегодня 2026, 10:20
97
Более 900 спортсменов из разных стран мира приедут в Астану, чтобы принять участие в Games of the Future 2026. Участники будут соревноваться сразу в двух пространствах - физическом и цифровом - в восьми дисциплинах, а общий призовой фонд турнира составит 4,75 миллиона долларов, передает BAQ.kz.
Международный турнир пройдет с 29 июля по 9 августа 2026 года на нескольких крупных площадках Астаны. Организаторы ожидают участие спортсменов более чем из 50 стран, а соревнования продлятся 12 дней.
В программе - восемь дисциплин, объединяющих традиционный спорт и киберспорт. Среди них: Phygital Football, Phygital Basketball, Phygital Dancing, Phygital Shooter, Phygital Fighting, MOBA PC, MOBA Mobile, Battle Royale.
Спортсмены будут бороться за призовой фонд $4,75 млн, а также за титул лучших фиджитал-атлетов мира.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Помимо соревнований, в городе планируется создание Games of the Future City - специальной интерактивной фан-зоны. Посетители смогут познакомиться с новыми технологиями, поучаствовать в цифровых активностях и посетить тематические выставки.
Организаторы отмечают, что Астана уже имеет опыт проведения крупных международных мероприятий. Ранее столица принимала Expo-2017 и ряд масштабных спортивных и культурных событий. В прошлом году Games of the Future проходили в Абу-Даби, а в 2026 году турнир впервые состоится в Казахстане.
Справка
Games of the Future - международный мультиспортивный турнир нового формата, основанный на концепции фиджитал-спорт. Он объединяет традиционные виды спорта и видеоигры: сначала участники соревнуются в цифровой версии дисциплины, а затем продолжают матч в реальном спортивном формате. Итоговый результат определяется по сумме выступлений в обоих этапах.
Концепция направлена на объединение спорта, технологий и киберспорта, формируя новое поколение атлетов, способных одинаково успешно выступать как в виртуальной среде, так и на спортивной площадке.
Самое читаемое
- Сильный буран повредил дымовую трубу на заводе ферросплавов в Аксу
- США заподозрили Иран в минировании Ормузского пролива
- 12 участков трасс закрыли в Казахстане из-за непогоды
- Около 165 млрд тенге утильсбора направили на поддержку автопрома
- Самолет со 140 людьми на борту совершил жесткую посадку в аэропорту Пхукета