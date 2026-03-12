Более 900 спортсменов из разных стран мира приедут в Астану, чтобы принять участие в Games of the Future 2026. Участники будут соревноваться сразу в двух пространствах - физическом и цифровом - в восьми дисциплинах, а общий призовой фонд турнира составит 4,75 миллиона долларов, передает BAQ.kz.

Международный турнир пройдет с 29 июля по 9 августа 2026 года на нескольких крупных площадках Астаны. Организаторы ожидают участие спортсменов более чем из 50 стран, а соревнования продлятся 12 дней.

В программе - восемь дисциплин, объединяющих традиционный спорт и киберспорт. Среди них: Phygital Football, Phygital Basketball, Phygital Dancing, Phygital Shooter, Phygital Fighting, MOBA PC, MOBA Mobile, Battle Royale.

Спортсмены будут бороться за призовой фонд $4,75 млн, а также за титул лучших фиджитал-атлетов мира.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Games of the Future Official (@gamesofthefutureofficial)

Помимо соревнований, в городе планируется создание Games of the Future City - специальной интерактивной фан-зоны. Посетители смогут познакомиться с новыми технологиями, поучаствовать в цифровых активностях и посетить тематические выставки.

Организаторы отмечают, что Астана уже имеет опыт проведения крупных международных мероприятий. Ранее столица принимала Expo-2017 и ряд масштабных спортивных и культурных событий. В прошлом году Games of the Future проходили в Абу-Даби, а в 2026 году турнир впервые состоится в Казахстане.

Справка

Games of the Future - международный мультиспортивный турнир нового формата, основанный на концепции фиджитал-спорт. Он объединяет традиционные виды спорта и видеоигры: сначала участники соревнуются в цифровой версии дисциплины, а затем продолжают матч в реальном спортивном формате. Итоговый результат определяется по сумме выступлений в обоих этапах.

Концепция направлена на объединение спорта, технологий и киберспорта, формируя новое поколение атлетов, способных одинаково успешно выступать как в виртуальной среде, так и на спортивной площадке.