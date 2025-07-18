С 21 по 26 июля теннисный центр Beeline Arena в Астане станет ареной для одного из главных событий сезона — Летнего чемпионата Республики Казахстан среди взрослых, передает BAQ.KZ со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана. Шесть дней подряд зрителей ждут захватывающие матчи, острые противостояния и интрига в борьбе за титул сильнейшего теннисиста страны.

На корты выйдут как опытные спортсмены, так и молодые таланты, уже заявившие о себе на международной арене. Особое внимание — к Амиру Омарханову (№911 ATP), который стремительно набирает обороты и намерен навязать борьбу фаворитам турнира. В мужской сетке также заявлен Григорий Ломакин (№862 ATP), известный своими уверенными выступлениями на профессиональных турнирах.

Женская часть чемпионата не менее интересна: за титул сразятся Жибек Куламбаева (№300 WTA), Сандугаш Кенжибаева (№975 WTA) и Аружан Сагандыкова (№1050 WTA) — все они регулярно представляют Казахстан на мировой теннисной сцене.