Астана примет международный "Турнир сильнейших" по фехтованию
Сегодня, 07:44
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 07:44Сегодня, 07:44
48Фото: НОК
С 11 по 12 октября в столице Казахстана пройдет международный турнир по фехтованию "Турнир сильнейших", передает BAQ.KZ со ссылкой на Национальной олимпийский комитет. Соревнования примет Атлетический комплекс Назарбаев Университета.
За медали поборются мужчины и женщины — лучшие шпажисты из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Гонконга. Среди участников — национальные чемпионы и призеры международных турниров. Мероприятие станет одним из ключевых событий фехтовального сезона и направлено на укрепление спортивных связей между странами региона.
Самое читаемое
- Игрок "Кайрата" Азамат Туякбаев заинтересовал лидера английского Чемпионшипа
- Супермаркеты Казахстана обязали выделять место для товаров местного производства
- Жумангарин и посол России договорились решать проблему скопления грузовиков на границе
- Казахстан выступает в роли ключевого архитектора практической интеграции в ОТГ – эксперт
- Почему продукты в Казахстане дешевле, чем в соседних странах