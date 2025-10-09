С 11 по 12 октября в столице Казахстана пройдет международный турнир по фехтованию "Турнир сильнейших", передает BAQ.KZ со ссылкой на Национальной олимпийский комитет. Соревнования примет Атлетический комплекс Назарбаев Университета.

За медали поборются мужчины и женщины — лучшие шпажисты из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Гонконга. Среди участников — национальные чемпионы и призеры международных турниров. Мероприятие станет одним из ключевых событий фехтовального сезона и направлено на укрепление спортивных связей между странами региона.