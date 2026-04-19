Ведущий университет ВКО получил наивысшую оценку рейтинга QS Stars

Восточно-Казахстанский технический университет им.Д. Серикбаева получил наивысшую 5-звездочную оценку в престижной рейтинговой системе QS Stars, передает BAQ.KZ.

Это не разовая оценка комиссии, а всесторонний, поэтапный комплексный аудит университета в соответствии с международной методологией.

Пакет документов включает статистические данные, внутренние отчеты, результаты опросов студентов и выпускников, информацию о преподавателях, инфраструктуре, партнерских отношениях и другие показатели.

На следующем этапе данные тщательно анализируются экспертами QS - международной группой аналитиков в области высшего образования.

После этого университет был всесторонне оценен по нескольким основным критериям: качество обучения (уровень образования, результаты обучения), трудоустройство выпускников (карьерные достижения и контакты с работодателями), инфраструктура (кампус, лаборатории, системы обслуживания), интернационализация (международное партнерство, академическая мобильность, иностранные студенты), научные исследования и другие области.

По итогам ВКТУ получил наивысшую оценку - 5 звезд по ряду ключевых направлений (обучение, инфраструктура, программа «Строительство», эффективное управление, воздействие на окружающую среду, трудоустройство выпускников). Подтвердив соответствие международным стандартам качества, вуз продемонстрировал не только отдельные показатели, но и уровень системного развития.

Следует отметить, QS Stars-международно признанная система комплексной оценки высших учебных заведений.