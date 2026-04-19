Штрафы ПДД в Казахстане в 2026 году: полный разбор нарушений, сумм и последствий

В 2026 году система наказаний за нарушение правил дорожного движения в Казахстане стала ещё более жёсткой и, главное, более автоматизированной. Камеры фиксируют нарушения практически в каждом крупном городе, дроны всё чаще используются для контроля дорожной ситуации, а сам размер штрафов вырос вслед за увеличением месячного расчётного показателя (МРП), который теперь составляет 4 325 тенге. Подробнее читайте в материале BAQ.KZ.

Формально изменения выглядят техническими, но по факту они напрямую ударили по кошелькам водителей. Даже незначительное нарушение теперь легко может обойтись в сумму, сопоставимую с недельными расходами семьи. И если раньше часть нарушений можно было «урегулировать на месте», то сегодня система контроля стала почти полностью цифровой.

Общая картина: почему штрафы стали выше

Повышение штрафов в 2026 году связано прежде всего с ростом МРП. Этот показатель используется как базовая единица расчёта всех административных штрафов в стране, и его увеличение автоматически «подтягивает» все суммы вверх.

Но дело не только в инфляции. Государство последовательно усиливает контроль за дорожной безопасностью. В последние годы фиксируется рост числа ДТП, связанных с превышением скорости, невнимательностью и использованием телефона за рулём. Поэтому акцент смещается в сторону профилактики через финансовую ответственность.

Отдельно стоит отметить расширение автоматической фиксации нарушений. Камеры стали «умнее», они не только фиксируют скорость, но и распознают ремни безопасности, пересечение стоп-линии и даже манёвры на перекрёстках. В ряде регионов начали использовать дроны, которые позволяют отслеживать ситуацию на сложных участках дорог.

Превышение скорости: самое массовое нарушение

Одним из самых частых нарушений остаётся превышение скорости. Несмотря на постоянные предупреждения, именно этот пункт КоАП РК чаще всего становится причиной штрафов.

В 2026 году система наказаний здесь ступенчатая: чем выше превышение, тем быстрее растёт сумма. Незначительное превышение на 10–20 км/ч обходится водителю примерно в 21 тысячу тенге, однако уже при превышении более чем на 40 км/ч штраф увеличивается в несколько раз и достигает десятков тысяч.

На практике это означает, что даже «невинное» ускорение на трассе может привести к серьёзным финансовым последствиям. Особенно это касается городов, где камеры установлены на ключевых магистралях и работают круглосуточно.

Телефон за рулём и ремень безопасности: штрафы за привычки

Несмотря на то что эти нарушения кажутся мелкими, именно они входят в число самых часто фиксируемых.

Использование телефона во время движения в 2026 году по-прежнему приравнивается к серьёзному отвлечению водителя. Даже короткий разговор или переписка на светофоре считается нарушением. Штраф за это составляет 5 МРП, то есть более 21 тысячи тенге.

Аналогичная сумма предусмотрена за непристёгнутый ремень безопасности. При этом камеры всё чаще автоматически фиксируют отсутствие ремня, что делает спорные ситуации практически невозможными.

Интересно, что именно эти «простые» нарушения чаще всего становятся причиной аварий с тяжёлыми последствиями, поэтому контроль за ними усиливается ежегодно.

Перекрёстки и пешеходные переходы: зона повышенного контроля

Перекрёстки остаются одной из самых опасных зон дорожного движения. Здесь фиксируется множество нарушений, связанных с проездом на запрещающий сигнал светофора и неправильным поведением в заторе.

Проезд на красный свет в 2026 году обходится примерно в 43 тысячи тенге. Но важно понимать, что это не просто штраф — это одно из тех нарушений, которые напрямую влияют на риск серьёзных ДТП.

Отдельно регулируется ситуация с созданием затора на перекрёстке. Даже если водитель въехал на зелёный свет, но не смог завершить манёвр и заблокировал движение, это уже считается нарушением.

Также усилился контроль за пропуском спецтранспорта. Скорая помощь, полиция и пожарные машины должны проезжать беспрепятственно, и любое препятствие карается значительным штрафом.

Парковка и остановка: «мелкие» нарушения с большими последствиями

Парковочные нарушения — это отдельная большая категория, которая в последние годы стала одной из самых прибыльных для системы контроля.

Водители часто недооценивают последствия неправильной парковки, особенно во дворах или на тротуарах. Однако штраф за такие действия в 2026 году может достигать более 40 тысяч тенге.

Особенно строго рассматриваются случаи остановки на местах для инвалидов. Здесь практически отсутствуют смягчающие обстоятельства, и штрафы применяются автоматически.

Интересно, что даже неуплата платной парковки теперь фиксируется цифровыми системами. Камеры и паркоматы синхронизированы, поэтому избежать фиксации практически невозможно.

Алкоголь за рулём: самая строгая категория нарушений

Вождение в состоянии алкогольного опьянения традиционно относится к самым тяжёлым нарушениям. В 2026 году санкции за него остаются максимально жёсткими.

Даже минимальное превышение допустимого уровня алкоголя в крови может привести к штрафу в сотни тысяч тенге. При более серьёзных показателях сумма возрастает до миллионов.

Отдельно стоит отметить отказ от медицинского освидетельствования. Он рассматривается практически так же строго, как и подтверждённое опьянение, поскольку считается попыткой скрыть нарушение.

Повторные случаи в течение года могут привести не только к огромным штрафам, но и к длительному лишению водительских прав, а в отдельных ситуациях — к уголовной ответственности.

Лишение прав: когда деньги уже не решают проблему

Система наказаний в Казахстане построена таким образом, что за определённые нарушения штраф уже не является основным наказанием. Речь идёт о лишении водительских прав.

Например, выезд на встречную полосу считается одним из наиболее опасных манёвров и почти всегда приводит к лишению прав на несколько месяцев. Вождение в нетрезвом виде — к ещё более длительным срокам.

Также серьёзно наказывается оставление места ДТП. Даже если авария кажется незначительной, попытка скрыться практически всегда приводит к лишению прав сроком до года.

Камеры и цифровой контроль: штрафы без инспектора

Одно из ключевых изменений последних лет — переход к полностью автоматизированной системе фиксации нарушений.

Сегодня водитель может получить штраф, даже не встретив инспектора. Камеры фиксируют нарушение, система автоматически распознаёт номер автомобиля, и уведомление приходит через eGov или банковские приложения.

В некоторых регионах уже тестируются дроны, которые позволяют фиксировать нарушения на участках дорог, где установка камер невозможна или неэффективна.

Это делает систему контроля практически непрерывной.

Оплата штрафов и скидки: важный нюанс

В Казахстане действует достаточно лояльная система оплаты штрафов. Если водитель оплачивает штраф в течение первых семи дней, он получает скидку в 50%.

Это правило делает быструю оплату более выгодной, чем затягивание процесса. Оплатить штраф можно через банковские приложения, eGov или терминалы.

Что происходит при неуплате

Игнорирование штрафов приводит к постепенному ужесточению последствий. Сначала начисляется пеня, затем дело передаётся судебным исполнителям, после чего возможен арест счетов и ограничение на выезд за границу.

В отдельных случаях возможен административный арест, особенно если речь идёт о систематических нарушениях или крупных суммах.

Пешеходы тоже под контролем

С 2026 года система контроля распространяется не только на водителей. Пешеходы также несут ответственность за нарушения правил дорожного движения.

Переход дороги в неположенном месте теперь фиксируется камерами и может повлечь штраф. Это часть общей политики снижения аварийности.

Итоговая картина

Система штрафов в Казахстане в 2026 году стала не просто набором наказаний, а полноценным инструментом регулирования дорожного поведения.

Контроль усилился, суммы выросли, а человеческий фактор постепенно заменяется автоматикой. В этих условиях единственная стратегия для водителей — внимательное соблюдение правил.

Потому что сегодня на дороге ошибка перестала быть «мелкой неприятностью». Она стала прямым финансовым риском.