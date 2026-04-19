В одном из сел Абайской области модернизируют уличное освещение

В Аксуатском районе продолжается реализация проектов по благоустройству, в рамках которых особое внимание уделяется улучшению уличного освещения и развитию пешеходной инфраструктуры, передает BAQ.KZ.

В селе Аксуат ведутся работы по обустройству пешеходной дорожки протяжённостью 1,2 километра по улице Кабанбай батыра. Параллельно реализуется проект по установке уличного освещения: уже доставлены необходимые материалы и оборудование, подготовлены участки для монтажа.

Также для повышения качества пешеходной зоны завезены бордюрные камни, работы будут проходить поэтапно.

Власти отмечают, что обновление освещения и благоустройство направлены на повышение безопасности и комфорта жителей, а также улучшение внешнего облика населённого пункта. Завершение всех работ запланировано до 10 мая.