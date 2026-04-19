Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 20 апреля

Синоптики объявили штормовое предупреждение в 14 регионах Казахстана на 20 апреля. Ожидается туман, заморозки, на западе дожди с грозами, передает BAQ.KZ со ссылкой на «Казгидромет».

В Северо-Казахстанской области ночью и утром на востоке, юге туман. Ветер юго-западный днем на западе, севере, юге порывы 15–20 м/с. В Петропавловске ветер юго-западный днем порывы 15–20 м/с.

В Карагандинской области ночью и утром на западе, севере, востоке туман. В Караганде ночью и утром туман.

В области Улытау ночью и утром на севере, востоке, в центре туман. В Жезказгане ночью и утром туман.

В Восточно-Казахстанской области ночью и утром на севере туман.

В области Абай ночью и утром в центре туман.

В Алматинской области ночью и утром на юге, в горных районах туман. Ветер северо-восточный, восточный на востоке, в горных районах порывы 15–20 м/с. Ночью на севере, в предгорных районах заморозки 2 градуса. В Конаеве ночью и утром туман.

В области Жетысу на севере, востоке сохраняется высокая пожарная опасность, на юге чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской области на юге, в горных районах туман. Ветер северо-восточный днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах порывы 15–20 м/с. На западе сохраняется высокая пожарная опасность.

В Туркестанской области ночью на севере, в горных районах заморозки 2 градуса. На западе сохраняется высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области днем на севере, в центре пыльная буря. Ветер юго-восточный днем на севере, в центре порывы 15–20 м/с.

В Актюбинской области днем на западе, севере, в центре дождь, гроза. Ветер юго-восточный днем на севере, юге, в центре порывы 15–20 м/с. В Актобе днем временами дождь, гроза, ветер юго-восточный порывы 15 м/с.

В Мангистауской области на севере, востоке, в центре дождь, гроза. Ночью и утром на юго-западе туман. На западе, северо-востоке пыльная буря. Ветер северо-западный на западе, северо-востоке, в центре порывы 15–20 м/с. В Актау днем временами пыльная буря, ветер северо-западный порывы 15–18 м/с.

В Западно-Казахстанской области дождь, гроза. Ветер юго-восточный, южный днем на западе, севере, юге порывы 15–20 м/с. В Уральске днем дождь, гроза.

В Атырауской области на западе, севере, юге дождь, гроза. Ночью и утром на западе туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на севере, юге, востоке порывы 15–20 м/с. В Атырау ночью дождь, гроза, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный порывы 15–18 м/с.