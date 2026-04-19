Более 200 жителей Алматы получили новое жилье по программе реновации

204 собственника ветхого жилья в Алматы переехали в новые квартиры по итогам первого квартала 2026 года в рамках реализации «Программы реновации жилища города Алматы до 2030 года», передает BAQ.KZ.

Переселение осуществлено ТОО «Almaty Renovation» совместно с АО «СПК «Алматы» и частными инвесторами. Жителям предоставлено жильё по принципу «комната за комнату» либо выплачена денежная компенсация по рыночной стоимости прежней недвижимости.

Квартиры передаются в чистовой отделке и оснащены необходимой инфраструктурой: подключен интернет, установлены противопожарные системы, сантехника и кухонное оборудование - газовые или электрические плиты.

Наибольшее количество жителей переселено в Турксибском районе – 126 человек, в Ауэзовском – 53, в Бостандыкском – 13, в Алатауском – 6, в Медеуском – 3, в Жетысуском – 2, в Алмалинском – 1.

Переселение и снос зданий проводятся исключительно при согласии всех собственников. Для людей с особыми потребностями предусмотрены квартиры на первых этажах или в домах, оборудованных лифтами, пандусами и безбарьерным доступом. Особое внимание уделяется сносу каркасно-камышитовых построек, а также зданий, расположенных в зонах тектонических разломов для обеспечения безопасности жителей города. В случае отказа от предложенных вариантов переселения собственники сохраняют право оставаться в ветхом жилье, однако несут ответственность за возможные риски проживания.

Всего до конца текущего года силами СПК «Алматы», Almaty Renovation и инвесторов планируется обеспечить новыми квартирами 1 165 человек.

Для участия в программе реновации инвесторы могут подать заявку на сайте СПК «Алматы». Отбор потенциальных инвесторов осуществляется согласно правилам рассмотрения, отбора и сопровождения проектов реновации.

«Реализация программы реновации способствует повышению качества жизни населения за счёт создания комфортной городской среды и развития общественных пространств. Одновременно обновляется архитектурный облик мегаполиса, а жители получают безопасное и современное жильё. В целом до 2030 года планируется снос 1 403 ветхих домов, а также переселение порядка 7 500 собственников», — отметил генеральный директор Almaty Renovation Ерке-Булан Усманбаев.

«Программа реновации жилища Алматы до 2030 года» разработана акиматом города и утверждена маслихатом в ноябре 2024 года. Администратором программы выступает АО «СПК «Алматы», уполномоченной организацией — ТОО «Almaty Renovation».