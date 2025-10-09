С 20 по 25 октября 2025 года Астана станет площадкой для проведения 2-й шахматной Олимпиады для людей с особыми потребностями — 2nd Chess Olympiad for People with Disabilities, передает BAQ.KZ. В турнире примут участие 35 команд из 32 стран мира. Торжественная церемония открытия состоится 20 октября в 14:00 в Паралимпийском тренировочном центре в районе Нура.

Соревнования пройдут в командном формате "четыре на четыре". В состав каждой команды входят игроки трёх категорий — с нарушениями слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата. Обязательным условием является участие как минимум одной женщины и двух спортсменов с рейтингом ФИДЕ. Среди участников — команды из Европы, Азии, Африки и обеих Америк, а также сборные Международной ассоциации игроков с особыми потребностями. Казахстан представят две команды. Организаторами Олимпиады выступают FIDE, Казахстанская федерация шахмат, Министерство туризма и спорта РК, акимат Астаны и Национальный паралимпийский комитет. Поддержку мероприятию оказывают Freedom Holding, Корпоративный фонд Freedom Шапағат и Air Astana.

В рамках Олимпиады также запланированы социально-образовательные инициативы: сеанс одновременной игры гроссмейстера с детьми, встреча с министром спорта и рекреации Коста-Рики Дональдом Рохасом, а также семинары для тренеров и родителей, направленные на поддержку и развитие инклюзивных шахмат.