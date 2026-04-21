Астана примет турнир Grand Slam по дзюдо с участием сильнейших спортсменов мира

С 8 по 10 мая в столице Казахстана пройдет международный турнир по дзюдо серии Grand Slam, передает BAQ.KZ со ссылкой на Olympic.kz.

В турнире примут участие ведущие дзюдоисты со всего мира.

Согласно правилам Международной федерации дзюдо, по итогам турнира спортсменам будут начислены рейтинговые очки: за первое место предусмотрено 1000 очков, за второе – 700, за третье – 500.

Соревнования пройдут во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова.