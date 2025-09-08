Астана принимает чемпионат мира по парахоккею
Чемпионат мира в Астане.
6 сентября на ледовой арене "Тарлан" в Астане официально стартовал чемпионат мира по парахоккею (B-pool), который продлится до 11 сентября, передает BAQ.KZ.
В турнире принимают участие национальные сборные Казахстана, Италии, Японии, Швеции, Франции и Финляндии.
Две сильнейшие команды соревнований получат путёвки в квалификационный турнир к XIV зимним Паралимпийским играм "Милан–Кортина 2026", который пройдёт в ноябре 2025 года в Норвегии.
Церемонию открытия украсило выступление юной команды парахоккеистов "Сакские тигры", созданной в этом году. Их приветствие стало символом нового поколения спортсменов и вдохновило всех участников чемпионата.
Чемпионат проводится при поддержке Министерства туризма и спорта РК, акимата Астаны, Национального паралимпийского комитета РК, Sport Qory и АО "Самрук-Казына".
"Чемпионат мира по пара хоккею в Астане проводится не впервые, и это доказывает, что наша столица зарекомендовала себя как надежная международная площадка. Доверие мирового сообщества открывает новые возможности для развития паралимпийского спорта в стране", - отметил президент Национального паралимпийского комитета Казахстана Кайрат Боранбаев.
