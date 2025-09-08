6 сентября на ледовой арене "Тарлан" в Астане официально стартовал чемпионат мира по парахоккею (B-pool), который продлится до 11 сентября, передает BAQ.KZ.

В турнире принимают участие национальные сборные Казахстана, Италии, Японии, Швеции, Франции и Финляндии.

Две сильнейшие команды соревнований получат путёвки в квалификационный турнир к XIV зимним Паралимпийским играм "Милан–Кортина 2026", который пройдёт в ноябре 2025 года в Норвегии.

Церемонию открытия украсило выступление юной команды парахоккеистов "Сакские тигры", созданной в этом году. Их приветствие стало символом нового поколения спортсменов и вдохновило всех участников чемпионата.

Чемпионат проводится при поддержке Министерства туризма и спорта РК, акимата Астаны, Национального паралимпийского комитета РК, Sport Qory и АО "Самрук-Казына".