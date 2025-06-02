В столице Казахстана завершились зрелищные и престижные международные соревнования по конному спорту, передает BAQ.KZ. На базе конноспортивного комплекса "Аргымак" впервые за последние десять лет прошёл этап Кубка Мира Евразийской Лиги по конкуру, а также дебютировал международный турнир по выездке - важный шаг в развитии этой дисциплины в стране.

Турниры, прошедшие под эгидой Международной федерации конного спорта (FEI), собрали около 60 всадников из Армении, Грузии, Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана. За три насыщенных дня спортсмены продемонстрировали не только мастерство, но и настоящую спортивную драму на маршрутах высотой до 160 см.

Победу в командном зачёте турнира Maxima Masters Eurasia в маршруте 130 см уверенно одержала сборная Казахстана, обойдя команды Узбекистана и Кыргызстана. В главном старте этапа Кубка Мира - конкуре с высотой препятствий 160 см - золото завоевал Камиль Сабитов из Кыргызстана. Вторым стал его соотечественник Ринат Галимов, третьим - Хуршидбек Алимджанов из Узбекистана.

Соревнования завершились торжественной церемонией закрытия, на которой выступил Министр туризма и спорта Казахстана Ербол Мырзабосынов. Он подчеркнул значимость турнира для продвижения казахстанского конного спорта на международной арене и выразил благодарность организаторам и спортсменам за высокий уровень подготовки и участия.

Призовой фонд составил 24 тысячи долларов. Международные судьи отметили отличную организацию и высокий уровень спортсменов. Среди наиболее ярких участников - спортсмены из всех стран-участниц, включая казахстанских всадников Олега Соколенко, Нурилу Турисбекову, Дайану Онаеву и других.