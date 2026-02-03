Астана привлекла рекордный объем инвестиций – свыше 2,5 трлн тенге
Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал об инвестициях, привлеченных для развития столицы, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт акимата города.
– Продолжаем привлекать частные средства в развитие города. Это как социальные объекты, так и объекты в сферах обрабатывающей промышленности, логистики, транспорта и др. В 2025 году в экономику столицы мы привлекли рекордный объём инвестиций — порядка 2,5 трлн тенге, что на 21,3% больше по сравнению с предыдущим годом, – написал аким.
Он отметил, что на очередном заседании инвестштаба рассмотрен ряд предложений инвесторов. Это строительство и эксплуатация парогазовых установок мощностью 500 МВт, строительство логистического парка, строительство частной школы дневного и пансионного типа на 1000 детей и т.д.
Также на рассмотрение штаба были внесены проекты, включаемые в Индустриальный парк №2. Это строительство завода по производству моторных масел, завода по производству порошковых и индустриальных покрытий, создание научно-исследовательского центра, завода по производству алюминиевых изделий.
– В текущем году количество вводимых инвестиционных проектов составит порядка 60, а объем инвестиций - 220 млрд тенге. Данные проекты позволят создать 2 тыс. рабочих мест. Заседания регионального инвестиционного штаба проводим на регулярной основе, оказываем инвесторам всестороннюю поддержку, - отметил Женис Касымбек.
