Футбольный клуб "Астана" уступил швейцарской "Лозанне" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций сезона 2025/2026, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.

Встреча прошла на выезде, на стадионе "Стад-де-ла-Тюильер" в Лозанне. Матч обслуживала польская бригада арбитров под руководством Лукаша Кужмы.

Хозяева открыли счёт на 24-й минуте после точного удара Джейми Роча из-за пределов штрафной, мяч низом прошёл в угол ворот, оставив без шансов голкипера Мухаммеджана Сейсена. "Астана" попыталась перехватить инициативу, но контратака "Лозанны" завершилась вторым голом: Кали Сене воспользовался ошибкой в защите и реализовал выход один на один.

Во втором тайме Сейсен дважды спас свою команду от разгрома, а Макс Эбонг был близок к голу, угодив в штангу. В дальнейшем игра пошла на встречных курсах, но успех вновь сопутствовал хозяевам, Альбан Айдини довёл счёт до 3:0. Единственный мяч гостей забил Иван Башич, установив окончательный счёт - 3:1 в пользу "Лозанны".

Ответный матч состоится 14 августа в Астане.