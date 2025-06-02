В Астане в четвёртый раз состоялся масштабный Astana Half Marathon, который собрал рекордные восемь тысяч участников из всех регионов Казахстана и более тридцати стран мира, передает BAQ.KZ.

В этом году спортсмены соревновались в разных дисциплинах - эстафете на 10 и 21 километр, скандинавской ходьбе на 10 километров, а также эстафете на 21 километр. Среди участников были известные лыжники и обладатели лицензий на зимние Олимпийские игры 2026 года - Надежда Степашкина и Наиль Башмаков. Главной новинкой забега стало изменение маршрута: стартовав с площади Независимости, бегуны пробегали по знаковым местам города - мимо "Акорды", набережной реки Есиль, монумента "Байтерек", Abu Dhabi Plaza и EXPO, а также пересекали мосты "Аркар" и Сыганак-Мәңгілік Ел.

Победителями на дистанции 10 километров среди мужчин стали Рахимжан Келманов, Алимжан Балтабек и представитель Узбекистана Дилмурод Худжамов, а среди женщин - Виктория Сергеева, Эльвира Тахауова и Диана Ержанова. На дистанции в 21,9 километра первенствовали Виталий Шафар из Украины, Нодирбек Муталипов и Бекзод Бойматов из Узбекистана, а у женщин лучшими стали Дана Айдосова, Екатерина Тунгускова и Елена Толстых из России.

Украинский спортсмен Виталий Шафар, занявший первое место в полумарафоне, поделился впечатлениями, отметив высокий уровень организации мероприятия и сравнив старт с киевским марафоном, который также начинается у монумента Независимости.

Все финишировавшие участники получили памятные медали, а атмосфера спортивного праздника вновь объединила тысячи любителей бега и поклонников здорового образа жизни.