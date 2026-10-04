Астана стала площадкой для встречи мирового AI-кино

Тысячи авторов выбрали Казахстан для участия в международном конкурсе. Первый Astana AI Film Festival принял 8 067 заявок из 125 стран мира и стал крупнейшим международным конкурсом AI-кино по количеству заявок. 3 октября в столице определили победителей фестиваля.

В течение трех дней Астана объединила режиссеров, представителей технологических компаний и инвесторов вокруг вопроса о том, как изменится кино, когда искусственный интеллект станет инструментом автора.

В состав международного жюри вошли бывший генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле, представители китайской киноиндустрии и предприниматель Баладжи Сринивасан. Работы 25 финалистов показали на большом экране в торговом центре MEGA Silk Way.

Международный масштаб фестиваля также поддержал отечественный бизнес. Корпоративный фонд Freedom Шапағат при Freedom Holding Corp. выделил $1 млн на призовой фонд. Еще $1 млн направят на инвестиции в перспективные AI-команды и развитие производства в Казахстане.

Среди победителей оказался казахстанец Мырзахан Жумахан. Он получил награду за лучшего персонажа в комедии «It Was Just a Joke». Гран-при и приз в размере $450 тыс. присудили автору из Латвии Николаю Шестаку за фильм «The First Honest Day».

Для Астаны фестиваль открывает возможность стать международным центром, куда авторы приезжают со своими идеями и находят партнеров для их реализации. Организаторы ставят перед собой задачу сформировать вокруг фестиваля международное сообщество и создать новые возможности для развития производства AI-кино в Казахстане.