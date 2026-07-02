Казахстан примет чемпионат мира по киберспорту IESF World Esports Championship 2027, передает корреспондент BAQ.KZ.

Соответствующее соглашение было подписано в Астане в рамках открытия Казахского национального университета спорта. Документ закрепил сотрудничество между Министерством туризма и спорта Казахстана, Международной федерацией киберспорта (IESF) и Казахстанской федерацией киберспорта.

Ожидается, что чемпионат мира соберет национальные сборные десятков стран, ведущих киберспортсменов, представителей международных спортивных федераций, технологических компаний и индустрии видеоигр.

Кроме того, Казахский национальный университет спорта и Международная федерация киберспорта подписали отдельное соглашение о сотрудничестве в сфере образования, научных исследований и подготовки специалистов для киберспортивной отрасли.

Проведение мирового чемпионата станет одним из крупнейших международных событий в сфере киберспорта, которые когда-либо принимал Казахстан.