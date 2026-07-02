Астана станет столицей мирового киберспорта в 2027 году
Соглашение о проведении мирового первенства подписано в Астане при участии Министерства туризма и спорта, Международной федерации киберспорта и Казахстанской федерации киберспорта.
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Казахстан примет чемпионат мира по киберспорту IESF World Esports Championship 2027, передает корреспондент BAQ.KZ.
Соответствующее соглашение было подписано в Астане в рамках открытия Казахского национального университета спорта. Документ закрепил сотрудничество между Министерством туризма и спорта Казахстана, Международной федерацией киберспорта (IESF) и Казахстанской федерацией киберспорта.
Ожидается, что чемпионат мира соберет национальные сборные десятков стран, ведущих киберспортсменов, представителей международных спортивных федераций, технологических компаний и индустрии видеоигр.
Кроме того, Казахский национальный университет спорта и Международная федерация киберспорта подписали отдельное соглашение о сотрудничестве в сфере образования, научных исследований и подготовки специалистов для киберспортивной отрасли.
Проведение мирового чемпионата станет одним из крупнейших международных событий в сфере киберспорта, которые когда-либо принимал Казахстан.
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