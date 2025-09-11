Астана укрепляет позиции как один из главных деловых центров страны, передает BAQ.KZ. Столица показывает рекордные темпы роста, подтверждая свою роль в национальной экономике. Инвестиционный климат города становится всё более привлекательным как для отечественного, так и для зарубежного бизнеса.

По итогам 2024 года объём инвестиций в Астану составил 2 трлн тенге, что на 13% выше уровня 2023 года. Положительная динамика сохраняется и в текущем году: за семь месяцев 2025-го в столицу привлечено свыше 1,2 трлн тенге, рост составил 42%.

По словам руководителя отдела управления по инвестициям и развитию предпринимательства Нуржана Ашимова, столица сегодня демонстрирует устойчивый интерес со стороны бизнеса.

"Астана уже перестала быть только культурным и административным центром. Она всё больше превращается в крупный деловой хаб, который привлекает серьёзные инвестиции. Только за прошлый год в город вложено рекордных 2 трлн тенге, что на 13% выше, чем в 2023-м. А за семь месяцев 2025 года мы видим ещё более динамичный рост - объём инвестиций превысил 1,2 трлн тенге, что означает прирост в 42%. Эти показатели показывают, что бизнес верит в потенциал столицы и готов вкладываться в её будущее", — подчеркнул Ашимов.

Основными инвесторами, по его словам, остаются Россия, Турция и Объединённые Арабские Эмираты. При этом условия для отечественных и иностранных компаний едины: предоставляются налоговые преференции и земельные участки в виде натурного гранта.

Как отметил Нуржан Ашимов, для сопровождения проектов при акимате действуют два фронт-офиса, а также региональный инвестиционный штаб, где оперативно решаются вопросы инвесторов, позволяющие в целом ускорять реализацию проектов.