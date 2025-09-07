  • 7 Сентября, 17:39

"Астана" сыграет товарищеский матч с "Окжетпесом"

Для "Окжетпеса" это шанс испытать силы.

Фото: Pixabay.com

Столичный футбольный клуб "Астана" проведет товарищеский поединок против кокшетауского "Окжетпеса". Матч состоится завтра, 8 сентября, на стадионе "Астана-Арена", сообщает BAQ.KZ со ссылкой на KazFootball.kz.

Игра станет хорошей возможностью для тренерского штаба "Астаны" проверить форму футболистов и дать игровую практику молодым игрокам перед продолжением сезона в КПЛ. Для "Окжетпеса" это также шанс испытать силы против одного из лидеров казахстанского футбола.

Ожидается, что матч пройдет в тренировочном формате без большого числа зрителей, однако болельщики смогут следить за ходом встречи через официальные ресурсы клубов.

