Столичный футбольный клуб "Астана" проведет товарищеский поединок против кокшетауского "Окжетпеса". Матч состоится завтра, 8 сентября, на стадионе "Астана-Арена", сообщает BAQ.KZ со ссылкой на KazFootball.kz.

Игра станет хорошей возможностью для тренерского штаба "Астаны" проверить форму футболистов и дать игровую практику молодым игрокам перед продолжением сезона в КПЛ. Для "Окжетпеса" это также шанс испытать силы против одного из лидеров казахстанского футбола.

Ожидается, что матч пройдет в тренировочном формате без большого числа зрителей, однако болельщики смогут следить за ходом встречи через официальные ресурсы клубов.