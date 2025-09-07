"Астана" сыграет товарищеский матч с "Окжетпесом"
Для "Окжетпеса" это шанс испытать силы.
Сегодня, 16:37
116Фото: Pixabay.com
Столичный футбольный клуб "Астана" проведет товарищеский поединок против кокшетауского "Окжетпеса". Матч состоится завтра, 8 сентября, на стадионе "Астана-Арена", сообщает BAQ.KZ со ссылкой на KazFootball.kz.
Игра станет хорошей возможностью для тренерского штаба "Астаны" проверить форму футболистов и дать игровую практику молодым игрокам перед продолжением сезона в КПЛ. Для "Окжетпеса" это также шанс испытать силы против одного из лидеров казахстанского футбола.
Ожидается, что матч пройдет в тренировочном формате без большого числа зрителей, однако болельщики смогут следить за ходом встречи через официальные ресурсы клубов.
