В канадском Квебеке завершился престижный юношеский турнир – Quebec International Pee-Wee Hockey Tournament 2026, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.

Команда из Казахстана – «Astana Team» стала победителем дивизиона AA Elites, второго по силе в структуре соревнований.

В состав казахстанской команды вошли игроки «Торпедо», «Астаны», «Юности», а также по одному представителю «Тайгерс Алматы» и «Академии Михайлова». Год назад коллектив завоевал серебряные медали в этой же возрастной категории.

На групповом этапе «Astana Team» одержала победы во всех матчах и вышла в плей-офф. В четвертьфинале казахстанцы обыграли хозяев – «Quebec Nordiques» (3:1), в полуфинале оказались сильнее «Quebec Remparts» (2:1), а в финале в напряжённой встрече победили «Noir d'Or des Montagnes» по буллитам – 4:3.

Quebec International Pee-Wee Hockey Tournament ежегодно проходит в Канаде и считается одним из самых известных мировых турниров среди юношей. Соревнования проводятся в четырёх дивизионах: BB, AA, AA Elites и высшем – AAA.

Победа в AA Elites даёт «Astana Team» шанс в следующем году выступить в сильнейшем дивизионе AAA. Решение о повышении принимает оргкомитет турнира. Казахстанская команда участвует в соревнованиях второй год подряд и впервые квалифицировалась в AA Elites после победы на отборочном турнире во Франции в 2024 году.