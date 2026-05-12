Astana Team занял первое место на международном турнире по хоккею с шайбой
Вчера 2026, 22:33
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вчера 2026, 22:33Вчера 2026, 22:33
137Фото: Министерство туризма и спорта РК
Игроки команды Astana Team заняли первое место на международном турнире по хоккею с шайбой, проходившем с 30 апреля по 3 мая 2026 года в городе Аоста (Итальянская Республика), передает BAQ.KZ.
В турнире принимали участие команды из Канады, США, Франции, Швейцарии, Венгрии, Нидерландов, Италии и Польши.
В финале турнира команда Astana Team одержала победу над командой из Польшы со счетом 5:0.
В состав команды Astana Team были приглашены игроки со всего Казахстана под руководством тренеров Захарова Владимира Владимировича и Мазула Эдуарда Анатольевича.
Самое читаемое
- Модернизацию погранперехода на границе Актюбинской области и России завершат в конце года
- Казахстанец погиб в ДТП в Анталье: его сбило такси
- LRT будет запущен уже на этой неделе
- Полиция Алматы прокомментировала историю с отказом в ВНЖ иностранке
- Несовершеннолетний водитель спровоцировал смертельное ДТП в Таразе