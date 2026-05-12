  • Главная
  • Новости
  • Astana Team занял первое место на международном турнире по хоккею с шайбой

Astana Team занял первое место на международном турнире по хоккею с шайбой

Вчера 2026, 22:33
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министерство туризма и спорта РК Вчера 2026, 22:33
Вчера 2026, 22:33
137
Фото: Министерство туризма и спорта РК

Игроки команды Astana Team заняли первое место на международном турнире по хоккею с шайбой, проходившем с 30 апреля по 3 мая 2026 года в городе Аоста (Итальянская Республика), передает BAQ.KZ.

В турнире принимали участие команды из Канады, США, Франции, Швейцарии, Венгрии, Нидерландов, Италии и Польши.
В финале турнира команда Astana Team одержала победу над командой из Польшы со счетом 5:0.

В состав команды Astana Team были приглашены игроки со всего Казахстана под руководством тренеров Захарова Владимира Владимировича и Мазула Эдуарда Анатольевича.

Самое читаемое

Наверх