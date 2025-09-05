Очередной визит президента Касым-Жомарта Токаева в Китай имеет особое значение с точки зрения внешнеполитического курса и экономического развития страны. Об этом в беседе с корреспондентом BAQ.KZ подробно рассказал председатель Ассоциации китаеведов, политолог Казбек Майгельдинов.

По его словам, визит главы государства совпал с новым стратегическим этапом в международной дипломатии и требует рассмотрения в широком геополитическом контексте.

"Многие эксперты отмечают, что в Центральной Азии усиливается конкуренция США и Китая. Поэтому способность Казахстана сохранить стратегическую самостоятельность становится решающим фактором для будущего страны", – сказал глава Ассоциации.

По словам Майгельдинова, многовекторная внешняя политика Казахстана в нынешних сложных условиях сталкивается с новыми вызовами. Поэтому республика стремится минимизировать риски, используя инвестиционные возможности.

Новые соглашения и гуманитарное сотрудничество

В рамках саммита ШОС в Тяньцзине Казахстан и Китай подписали более 20 документов в сферах энергетики, технологий, гуманитарного взаимодействия и экологии.

"Эти соглашения направлены на расширение сотрудничества в торгово-экономической, нефтегазовой, энергетической, финансовой и транспортно-транзитной сферах. Как отметил эксперт, двустороннее "вечное всеобъемлющее стратегическое партнерство" вышло на беспрецедентный уровень", – отметил Майгельдинов.

Токаев объявил 2025 год в Казахстане годом туризма Китая и подчеркнул динамичное развитие культурно-гуманитарных связей. В стране открылись вторая и третья мастерские "Лу Бань", а в Пекине скоро начнет работу Казахский культурный центр.

Председатель КНР Си Цзиньпин назвал Казахстан "близким соседом, искренним другом и вечным партнером, связанным общей судьбой".

Инвестиции и производственные проекты

Китай входит в число крупнейших инвесторов в Казахстане. Традиционно инвестиции направляются в добычу полезных ископаемых, металлургию и энергетику, но в последние годы растет интерес к транспорту и логистике, индустриальным паркам и сельскому хозяйству.

"Так, в Атырауской области строится нефтехимический завод по производству полиэтилена совместно с "Синопек", при участии CNPC модернизирован Шымкентский НПЗ, а в секторе ВИЭ реализуются проекты с такими гигантами, как China Power International Holding", – сказал политолог.

Транзитные коридоры и Средний путь

Особое внимание уделено транспортным маршрутам. Казахстан и Китай договорились нарастить потенциал Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора). В ближайшие годы планируется увеличить перевозку грузов по этому направлению до 10 млн тонн в год.

Сельское хозяйство и продовольственная безопасность

В ходе визита в Китай сельское хозяйство также рассматривалось как одно из приоритетных направлений.

"В Пекине на бизнес-форуме президент Токаев подчеркнул экспортный потенциал Казахстана в зерне. В планах – довести поставки зерна в Китай до 2 млн тонн в год. Использование китайских агротехнологий позволит Казахстану повысить производительность, укрепить продовольственную безопасность и увеличить экспорт экологически чистой продукции", – сказал эксперт.

Технологическая трансформация и цифровизация

По словам Майгельдинова, важным направлением сотрудничества является технология и цифровая трансформация. Китайские инвесторы заинтересованы в проектах "умных городов". Alibaba Group и JD.com помогают казахстанским предпринимателям выходить на китайский рынок, а внедрение Alipay и WeChat Pay упрощает транзакции. В то же время, подчеркнул эксперт, Казахстану важно сохранить технологический суверенитет, развивая собственных IT-специалистов и поддерживая местные стартапы.

Си Цзиньпин предложил создать глобальный центр по развитию искусственного интеллекта, тогда как Токаев выдвинул инициативу о создании регионального центра ИИ на базе Astana Hub, что демонстрирует сбалансированный подход Казахстана.

Экологическое сотрудничество и водная безопасность

Вопросы экологии также стали частью переговоров. Президент предложил открыть в Казахстане Исследовательский центр по проблемам воды в рамках ШОС. Центр займется изучением и решением таких общих проблем, как дефицит воды, опустынивание и таяние ледников.

Отношение Китая к Казахстану

По словам эксперта, в официальной риторике Китая Казахстан упоминается с особым уважением.

"Для Пекина стабильность и процветание Казахстана важны, поскольку мирный и развивающийся Казахстан обеспечивает безопасность западной границы КНР и является "окном" в Европу. Китай заявляет, что не вмешивается во внутренние дела Казахстана и поддерживает его политически", – отметил Казбек Майгельдинов.

По словам эксперта, системные визиты Токаева в Китай открывают для Казахстана широкие экономические и политические возможности.