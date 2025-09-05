Астана – Тяньцзинь: визит Токаева в Китай и отношение Пекина к Казахстану
Очередной визит президента Касым-Жомарта Токаева в Китай имеет особое значение с точки зрения внешнеполитического курса и экономического развития страны. Об этом в беседе с корреспондентом BAQ.KZ подробно рассказал председатель Ассоциации китаеведов, политолог Казбек Майгельдинов.
По его словам, визит главы государства совпал с новым стратегическим этапом в международной дипломатии и требует рассмотрения в широком геополитическом контексте.
"Многие эксперты отмечают, что в Центральной Азии усиливается конкуренция США и Китая. Поэтому способность Казахстана сохранить стратегическую самостоятельность становится решающим фактором для будущего страны", – сказал глава Ассоциации.
По словам Майгельдинова, многовекторная внешняя политика Казахстана в нынешних сложных условиях сталкивается с новыми вызовами. Поэтому республика стремится минимизировать риски, используя инвестиционные возможности.
Новые соглашения и гуманитарное сотрудничество
В рамках саммита ШОС в Тяньцзине Казахстан и Китай подписали более 20 документов в сферах энергетики, технологий, гуманитарного взаимодействия и экологии.
"Эти соглашения направлены на расширение сотрудничества в торгово-экономической, нефтегазовой, энергетической, финансовой и транспортно-транзитной сферах. Как отметил эксперт, двустороннее "вечное всеобъемлющее стратегическое партнерство" вышло на беспрецедентный уровень", – отметил Майгельдинов.
Токаев объявил 2025 год в Казахстане годом туризма Китая и подчеркнул динамичное развитие культурно-гуманитарных связей. В стране открылись вторая и третья мастерские "Лу Бань", а в Пекине скоро начнет работу Казахский культурный центр.
Председатель КНР Си Цзиньпин назвал Казахстан "близким соседом, искренним другом и вечным партнером, связанным общей судьбой".
Инвестиции и производственные проекты
Китай входит в число крупнейших инвесторов в Казахстане. Традиционно инвестиции направляются в добычу полезных ископаемых, металлургию и энергетику, но в последние годы растет интерес к транспорту и логистике, индустриальным паркам и сельскому хозяйству.
"Так, в Атырауской области строится нефтехимический завод по производству полиэтилена совместно с "Синопек", при участии CNPC модернизирован Шымкентский НПЗ, а в секторе ВИЭ реализуются проекты с такими гигантами, как China Power International Holding", – сказал политолог.
Транзитные коридоры и Средний путь
Особое внимание уделено транспортным маршрутам. Казахстан и Китай договорились нарастить потенциал Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора). В ближайшие годы планируется увеличить перевозку грузов по этому направлению до 10 млн тонн в год.
Сельское хозяйство и продовольственная безопасность
В ходе визита в Китай сельское хозяйство также рассматривалось как одно из приоритетных направлений.
"В Пекине на бизнес-форуме президент Токаев подчеркнул экспортный потенциал Казахстана в зерне. В планах – довести поставки зерна в Китай до 2 млн тонн в год. Использование китайских агротехнологий позволит Казахстану повысить производительность, укрепить продовольственную безопасность и увеличить экспорт экологически чистой продукции", – сказал эксперт.
Технологическая трансформация и цифровизация
По словам Майгельдинова, важным направлением сотрудничества является технология и цифровая трансформация. Китайские инвесторы заинтересованы в проектах "умных городов". Alibaba Group и JD.com помогают казахстанским предпринимателям выходить на китайский рынок, а внедрение Alipay и WeChat Pay упрощает транзакции. В то же время, подчеркнул эксперт, Казахстану важно сохранить технологический суверенитет, развивая собственных IT-специалистов и поддерживая местные стартапы.
Си Цзиньпин предложил создать глобальный центр по развитию искусственного интеллекта, тогда как Токаев выдвинул инициативу о создании регионального центра ИИ на базе Astana Hub, что демонстрирует сбалансированный подход Казахстана.
Экологическое сотрудничество и водная безопасность
Вопросы экологии также стали частью переговоров. Президент предложил открыть в Казахстане Исследовательский центр по проблемам воды в рамках ШОС. Центр займется изучением и решением таких общих проблем, как дефицит воды, опустынивание и таяние ледников.
Отношение Китая к Казахстану
По словам эксперта, в официальной риторике Китая Казахстан упоминается с особым уважением.
"Для Пекина стабильность и процветание Казахстана важны, поскольку мирный и развивающийся Казахстан обеспечивает безопасность западной границы КНР и является "окном" в Европу. Китай заявляет, что не вмешивается во внутренние дела Казахстана и поддерживает его политически", – отметил Казбек Майгельдинов.
По словам эксперта, системные визиты Токаева в Китай открывают для Казахстана широкие экономические и политические возможности.
"Разумеется, существуют и определённые риски – это зависимость от заимствований или климатические и экологические угрозы. Однако Казахстан ускоряет переход к возобновляемой энергетике и адаптируется к экологическим стандартам. В долгосрочной перспективе у казахстанско-китайских отношений есть все шансы выйти на новый уровень: будет расти объём торговли, продолжатся инвестиции, развиваться перерабатывающая инфраструктура. Наряду с этим укрепится и человеческий капитал. Увеличение студенческого обмена между двумя странами сближает народы, и этот фактор особенно ценен для Казахстана", – резюмировал политолог Казбек Майгельдинов.
