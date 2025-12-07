Астана становится всё более востребованным центром медицинского туризма в регионе. По данным акимата города, в столице расположены семь из девяти казахстанских клиник, аккредитованных по международным стандартам Joint Commission International (JCI), передаёт BAQ.KZ.

В 2024 году город посетили около 4,5 тысячи иностранных пациентов — в два раза больше, чем в 2023 году.

Средний чек лечения для иностранных пациентов составляет от 2 до 5 тысяч долларов США, что делает столицу конкурентоспособной медицинской дестинацией на фоне стран СНГ, Европы, Азии и Ближнего Востока. Высокий уровень качества, современные технологии и подготовленные специалисты позволяют Астане предлагать лечение по доступной цене без потери стандартов качества.

Столица Казахстана является крупным авиационным хабом региона — из 18 стран осенью и зимою и 20 стран летом доступны прямые рейсы, что облегчает приезд иностранных пациентов. Еженедельно выполняется около 250 международных рейсов, охватывающих 36 городов, а за первое полугодие 2025 года международный пассажиропоток вырос на 15%.

Особое внимание в медицинском туризме Астаны уделяется сердечно-сосудистой и нейрохирургии, а также репродуктивной медицине. Столица предлагает высокотехнологичные операции, включая малоинвазивные вмешательства, роботизированные и навигационные методики, что позволяет пациентам быстрее восстанавливаться.

В 2025 году в Больнице Медцентра УДП проведена первая роботизированная операция на сердце, а Национальный центр нейрохирургии успешно использует систему Gamma Knife для безоперационного лечения опухолей и сосудистых патологий мозга.

Астана также лидирует по количеству клиник, оказывающих репродуктивные услуги. Высокий процент успешных программ, современные эмбриологические лаборатории и доступная стоимость привлекают пациентов из России, Китая, Кыргызстана и других стран. Так, только в филиале клиники "Экомед" за первые девять месяцев 2025 года лечение получили 102 иностранных пациента.

Стоматологическая и эстетическая медицина, эндопротезирование суставов и программы спортивной реабилитации также входят в число востребованных услуг среди иностранных пациентов. Для удобства туристов создаются комплексные пакеты, включающие диагностику, хирургическое вмешательство и постоперационное сопровождение.

Новые инициативы, такие как совместный турпродукт Astana Tourism и клиники Astana Vision, позволяют иностранным туристам сочетать поездку в столицу с диагностикой и коррекцией зрения, делая лечение доступным и удобным.