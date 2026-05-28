Астана в ожидании: как во Дворце Независимости готовятся к государственному визиту Президента России

С самого раннего утра во Дворце Независимости в Астане царит особая атмосфера. Коридоры и залы, где уже через несколько часов пройдут переговоры на высшем уровне, постепенно заполняются журналистами, сотрудниками протокола, представителями официальных делегаций и службами безопасности. Подробнее – в фоторепортаже корреспондента BAQ.KZ.

Журналисты на старте, службы – в полной готовности

У центрального входа с первых часов усилены меры безопасности. Сотрудники Службы государственной охраны внимательно следят за происходящим, координируют передвижение участников и проверяют готовность каждой зоны - от входных групп до внутренних залов.

Тем временем пресс-центр уже живет в полноценном рабочем ритме. Операторы настраивают камеры, журналисты занимают позиции и сверяют последние детали эфиров в ожидании прибытия лидеров двух стран.

Почетный караул и протокол: все выверено до минуты

На площади перед Дворцом Независимости продолжаются последние приготовления к официальной церемонии встречи. Почетный караул снова и снова отрабатывает построение, синхронность движений и маршрут прохождения кортежа.

Не менее напряженная работа идет и внутри дворца. Сотрудники протокольной службы сверяют схемы рассадки, маршруты делегаций и порядок проведения встреч. Здесь значение имеет буквально все — расположение флагов, последовательность выхода официальных лиц и даже точность каждой минуты в расписании.

Делегации прибывают во Дворец Независимости

Во Дворец Независимости продолжают прибывать иностранные гости, представители дипломатического корпуса, члены российской делегации, а также казахстанские министры и руководители ведомств.

Внутри дворца не прекращается работа технических служб. Специалисты проверяют освещение, экраны, переводческое оборудование, системы связи и звук в залах, где сегодня состоятся официальные переговоры и подписание документов.

Сегодня Астана вновь становится одной из главных дипломатических площадок региона, где будут обсуждаться вопросы стратегического партнерства, экономики, энергетики и дальнейшего сотрудничества Казахстана и России.

Напомним, в преддверии государственного визита Президента Российской Федерации Владимира Путина в Республику Казахстан в газете "Казахстанская правда" опубликована его авторская статья.

Ранее в международном аэропорту Астаны состоялась официальная церемония встречи Президента Российской Федерации Владимира Путина, прибывшего в Казахстан с государственным визитом по приглашению Президента Касым-Жомарта Токаева. Казахстанская сторона встретила высокого гостя в рамках государственного протокола — с синей дорожкой, почетным караулом, оркестром и национальным музыкальным сопровождением