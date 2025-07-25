  • 25 Июля, 01:57

Астана в ремонте: с 25 июля стартуют масштабные перекрытия дорог и тоннеля

Работы продлятся до начала осени.

Сегодня, 00:24
АВТОР
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Pixabay.com Сегодня, 00:24
Сегодня, 00:24
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Фото: Pixabay.com

Сразу два крупных участка в Астане будут закрыты для движения в ближайшие недели, передает BAQ.KZ. В столице начинаются работы по среднему ремонту дорог и реконструкции подземного транспортного тоннеля, сообщает официальный сайт акимата.

С 26 июля по 6 августа частично перекроют движение по улице Сакена Сейфуллина — на отрезке от улицы Бейбитшилик до проспекта Республики. Водителям придётся учитывать, что движение будет организовано в одном направлении: сначала — в сторону проспекта Республики, затем — в сторону Бейбитшилик.

Одновременно с этим, с 25 июля по 1 сентября полностью закроют движение по улице Алихана Бараева — из-за замены стен и бордюров в подземном тоннеле.

Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города. Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ, — отметили в управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны.

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