Сразу два крупных участка в Астане будут закрыты для движения в ближайшие недели, передает BAQ.KZ. В столице начинаются работы по среднему ремонту дорог и реконструкции подземного транспортного тоннеля, сообщает официальный сайт акимата.

С 26 июля по 6 августа частично перекроют движение по улице Сакена Сейфуллина — на отрезке от улицы Бейбитшилик до проспекта Республики. Водителям придётся учитывать, что движение будет организовано в одном направлении: сначала — в сторону проспекта Республики, затем — в сторону Бейбитшилик.

Одновременно с этим, с 25 июля по 1 сентября полностью закроют движение по улице Алихана Бараева — из-за замены стен и бордюров в подземном тоннеле.