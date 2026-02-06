6 февраля в Астане только за утро зарегистрировано 45 дорожно-транспортных происшествий. Причиной ухудшения ситуации на дорогах стал сильный снегопад и неблагоприятные погодные условия, передает BAQ.KZ.

Полиция призывает водителей быть предельно внимательными: соблюдать скоростной режим, избегать резкого торможения и держать безопасную дистанцию между автомобилями. Также рекомендовано воздержаться от дальних поездок за пределы города, так как на отдельных загородных трассах движение ограничено.

Особое внимание правоохранители обращают на пешеходов: переходить улицы только в установленных местах, использовать световозвращающие элементы на одежде и не пользоваться наушниками и мобильными телефонами во время перехода.