Астана в снегу: коммунальщики работают в усиленном режиме
Сегодня, 11:45
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:45Сегодня, 11:45
109Фото: Акимат Астаны
В Астане коммунальные службы перешли на усиленный режим работы из-за обильного снегопада, передает BAQ.KZ.
С раннего утра 8 декабря на уборку улиц в шести районах столицы вышли около трёх тысяч дорожных рабочих и более тысячи единиц спецтехники. Основное внимание уделяется очистке магистралей и маршрутов общественного транспорта.
После этого уборка проводится на улицах со средней интенсивностью движения, во дворах, на площадях, тротуарах и остановках.
Акимат Астаны призывает жителей и гостей города соблюдать правила безопасности, быть осторожными на дорогах и тротуарах, а также по возможности ограничить дальние поездки в неблагоприятных погодных условиях.
Самое читаемое
- В Лондоне активисты повредили витрину с короной Британской империи
- Жанибек Алимханулы отреагировал на допинг-скандал
- Казахстан увеличил экспорт зерна в Центральную Азию на 32%
- Софья Самоделкина завоевала бронзу на международном турнире в Загребе
- Реформы прокуратуры Казахстана в 2024–2025 годах: надзор, цифровые сервисы и защита прав граждан