В Астане коммунальные службы перешли на усиленный режим работы из-за обильного снегопада, передает BAQ.KZ.

С раннего утра 8 декабря на уборку улиц в шести районах столицы вышли около трёх тысяч дорожных рабочих и более тысячи единиц спецтехники. Основное внимание уделяется очистке магистралей и маршрутов общественного транспорта.

После этого уборка проводится на улицах со средней интенсивностью движения, во дворах, на площадях, тротуарах и остановках.

Акимат Астаны призывает жителей и гостей города соблюдать правила безопасности, быть осторожными на дорогах и тротуарах, а также по возможности ограничить дальние поездки в неблагоприятных погодных условиях.