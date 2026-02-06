Астана в снежном плену: десятки авиарейсов задерживаются

В ближайшие сутки в ряде регионов Казахстана прогнозируются сложные погодные условия: снег, метель, гололёд, туман и сильный ветер, передает BAQ.KZ

В Международном аэропорту Астаны возможны изменения в расписании рейсов.

Сегодня запланировано 79 вылетов и 78 прилётов. На данный момент задержаны 10 рейсов на прилёт и 2 на вылет. Причина задержек — неблагоприятные погодные условия.

Пассажиров просят уточнять актуальный статус рейсов у авиаперевозчиков и следить за обновлениями на онлайн-табло аэропорта. 

"Все службы работают в усиленном режиме, безопасность полётов остаётся приоритетом", - заверили в пресс-службе воздушной гавани.

