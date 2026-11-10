Астана вошла в десятку финансовых центров, которым прочат рост мирового влияния

Астана вошла в десятку финансовых центров, чья роль на международном рынке может заметно вырасти в ближайшие 2–3 года. Столица Казахстана заняла девятое место в списке наиболее перспективных центров и сохранила лидерство в Восточной Европе и Центральной Азии. Об этом свидетельствуют результаты международного исследования Global Financial Centres Index 40.

Рейтинг опубликован британской аналитической компанией Z/Yen Group совместно с китайским Институтом развития Китая.

Астана укрепила позиции в мировом рейтинге

В общемировом зачете Астана поднялась сразу на восемь позиций, с 65-го на 57-е место среди 117 финансовых центров. Ее оценка выросла с 684 до 702 баллов.

В Восточной Европе и Центральной Азии столица Казахстана сохранила первое место. Следом расположились Кипр, занявший 72-ю строчку мирового рейтинга, и Варшава, оказавшаяся на 78-м месте.

Интересно, что в большинстве финансовых центров этого региона средние оценки снизились. При этом Астана сумела укрепить свои позиции.

Какие перспективы увидели международные эксперты

Отдельно составители рейтинга выясняли, какие финансовые центры могут приобрести больший вес в ближайшие несколько лет.

Участники исследования назвали Астану 45 раз. По числу упоминаний казахстанская столица оказалась на девятом месте, войдя в одну группу с Дубаем, Сингапуром, Абу-Даби, Сеулом и Шанхаем.

Это оценка перспектив со стороны представителей финансовой отрасли, а не прогноз конкретного объема инвестиций.

В классификации финансовых центров Астана получила статус Global Contender. Так исследователи обозначают центры, способные претендовать на более заметную роль в международной финансовой системе.

Алматы тоже продвинулся вперед

Положительные изменения зафиксированы и у Алматы. Финансовый центр крупнейшего города Казахстана поднялся на семь позиций, с 99-го на 92-е место.

Астана добилась продвижения и в отдельном рейтинге финансовых технологий. Столица переместилась с 55-го на 51-е место.

При составлении основного рейтинга специалисты оценивали деловую среду, кадровый потенциал, инфраструктуру, развитие финансового сектора и репутацию городов.

Всего исследование охватило 139 финансовых центров, из которых 117 вошли в итоговый список. Расчеты основаны на 144 количественных показателях и 39 531 оценке, полученной от 6 147 представителей финансовой отрасли.

Первое место в общемировом рейтинге сохранил Нью-Йорк. За ним расположились Лондон, Гонконг и Сингапур.

Авторы исследования отмечают растущее значение финансовых центров Азии. Среди направлений, определяющих их дальнейшее развитие, специалисты выделяют цифровую инфраструктуру, финансовые технологии, защиту от финансовых преступлений и развитие рынков капитала.