«Полковники с поклоном»: в Алматы наказали женщину, хваставшуюся связями в полиции

В Алматы полицейские установили личность женщины, которая опубликовала в социальных сетях видео с нарушениями правил дорожного движения и заявила, что ей за это ничего не будет. На кадрах женщина ехала за рулём без ремня безопасности, демонстративно игнорируя требования ПДД. Кроме того, она похвасталась своими связями в правоохранительных органах.

Я езжу непристегнутая. Да, я никогда не пристегивалась и никогда не пристегиваюсь. Но я думаю, что это мое сугубо личное дело, которое не касается никого. (...) Представьте, как велики мои связи и возможности, что человеку, такому как я, приносят права собственноручно. Полковники возвращают с поклоном. Я специально буду ездить еще непристегнутая тысячу лет. Пусть глаз дергается, - заявила женщина на видео в соцсетях.

Выяснилось, что ранее женщина была лишена водительских прав по решению суда, но продолжала управлять автомобилем, сообщили в полиции. В отношении нарушительницы начали административное производство по нескольким фактам, в том числе за управление транспортным средством после лишения прав, нарушение правил использования ремней безопасности и неисполнение судебного решения.

Также полиция указала на распространение ложной информации. Материалы дела направили в суд, а автомобиль поместили на специализированную штрафную стоянку. Кроме того, к ответственности привлекли владелицу машины, которая передала управление автомобилем женщине, лишённой водительских прав. В полиции подчеркнули, что громкие заявления и уверенность в собственной безнаказанности не освобождают от ответственности.