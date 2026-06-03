Астана впервые принимает этап Кубка мира по бочча

С 1 по 9 июня в столице Казахстана впервые проходит международный турнир Astana 2026 World Boccia Cup — этап Кубка мира по бочча, входящий в систему официальных рейтинговых соревнований.

В турнире принимают участие около 90 спортсменов из 24 стран мира, включая Бразилию, Канаду, Китай, Великобританию, Южную Корею, Францию и Португалию.

В церемонии открытия турнира приняли участие Президент федерации бочча Маулен Ашимбаев, президент Международной федерации бочча Джонатан Морган, министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов.

Соревнования позволят продемонстрировать высокий уровень организации спортивных мероприятий в Казахстане и создать дополнительные возможности для популяризации инклюзивного спорта.

На домашнем этапе Кубка мира страну представляют 10 атлетов. Трое из них – спортсмены класса BC3, с наиболее тяжелыми нарушениями моторики. Они используют специальную рампу для скатывания мяча и выступают на корте вместе со своими ассистентами. Соревнования проходят в индивидуальном, парном и командном зачетах.

Для подготовки казахстанских параспортсменов и проведения учебно-тренировочных сборов был также приглашен тренер из Португалии – Роберто Матеуш. Специалист работает с боччистами, уделяя особое внимание технической и тактической подготовке команды перед предстоящим международным стартом.

Турнир организован при поддержке Министерства туризма и спорта РК и партнеров.

В этот день также состоялась двусторонняя встреча Спикера Сената с президентом международной спортивной федерации бочча Джоном Морганом. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития паралимпийского спорта, вопросы популяризации бочча в Казахстане, усиление международного сотрудничества, а также поддержку спортсменов и тренеров в подготовке к крупным международным стартам.

Со своей стороны Джон Морган высоко оценил открытую позицию Казахстана к сотрудничеству и отметил готовность международной федерации поддерживать совместные инициативы, направленные на развитие инклюзии.