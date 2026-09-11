Астана впервые присоединится к забегам UNICEF Charity Run

Благотворительный забег UNICEF Charity Run 2026 пройдет 20 сентября в Ботаническом саду Астаны, передает BAQ.KZ.

Все собранные средства направят на программу построения инклюзивного общества для детей в Казахстане.

Забеги ЮНИСЕФ проводятся в ряде крупных городов мира, Астана присоединяется к инициативе впервые.

Дистанции и взносы

Участникам предлагают три дистанции. Забег на 2 километра рассчитан на детей от 7 до 15 лет, для них участие бесплатное. На 5 и 10 километров допускаются участники от 16 лет.

Регистрационный взнос составляет 7 000 или 5 000 тенге в зависимости от дистанции. Число участников ограничено, заявиться смогут 1 500 человек.

Регистрация на 5 и 10 километров идет через платформу Freedom Ticketon. После оплаты на электронную почту приходит ссылка на анкету, и регистрация считается завершенной только после того, как все обязательные поля заполнены.

Детей и лиц с инвалидностью регистрируют отдельно, через платформы ЮНИСЕФ в Казахстане.

Программа

Стартовые наборы будут выдавать 18 и 19 сентября с 09:00 до 20:00 в легкоатлетическом спортивном комплексе Qazaqstan. Участники из других городов получат их 20 сентября с 07:00 до 08:00.

В день забега сбор участников и открытие соревнования назначены на 08:00, общая разминка начнется в 08:40.

Старт на 10 километров состоится в 09:00, на 5 километров в 09:10, детский забег на 2 километра стартует в 09:15. Закрытие трассы и награждение пройдут в 10:30.

Для детей с 08:30 до 12:00 будут работать активности. Закрытие соревнования в 12:00.

Организаторы мероприятия это Министерство туризма и спорта, Федерация легкой атлетики Казахстана, акимат Астаны, Фонд поддержки спорта и Детский фонд ООН в Казахстане.