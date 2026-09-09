Елена Рыбакина пробилась в полуфинал Открытого чемпионата США 2026 года, обыграв представительницу Китая Чжэн Циньвэнь в четвертьфинале.

Матч продолжался 2 часа 15 минут.

Выход в полуфинал стал для Рыбакиной историческим достижением. Благодаря этому результату она гарантированно возглавит мировой рейтинг WTA по итогам US Open, независимо от выступлений других теннисисток на турнире.

По информации Федерации тенниса Казахстана, в live-рейтинге WTA Рыбакина обогнала белоруску Арину Соболенко и стала новым лидером топ-списка. Официальное обновление произойдет в понедельник, 14 сентября. При этом Елена установила новый исторический рекорд — она стала первой представительницей Казахстана, которой удалось возглавить мировой рейтинг в одиночном разряде.

В полуфинале Рыбакина встретится с победительницей матча между американкой Коко Гауфф и россиянкой Мирой Андреевой.

На пути к четвертьфиналу US Open-2026 казахстанка обыграла Тею Фродин, Джессику Бузас Манейро, Юлию Стародубцеву и Наоми Осаку.