Астана встречает AIF 2025: международный форум начинает работу
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Ещё не пробило девяти, а на территории форума уже многолюдно: делегаты проходят регистрацию, сотрудники проверяют звук, операторы раскладывают камеры. Делегаты общаются, журналисты берут интервью. Международный форум Астана стартует с минуты на минуту, вот, что увидел корреспондент BAQ.KZ.
Утро форума. Участники собираются у главного входа AIF 2025 – регистрация уже началась.
На входе тщательно проверяют.
Волонтёры на посту.
Все залы готовы к выступлению лидеров стран и международных организаций.
Как нам сказали организаторы форума, это зал для VIP-гостей.
Гости форума могут поиграть с роботом в шахматы.
Работает студия CNN.
Наши журналисты тоже наготове.
Скоро откроются зоны кофе-брейка.
Журналисты занимают позиции в пресс-центре: ноутбуки открыты, камеры наготове.
Символика AIF 2025 повсюду: от навигации до инсталляций в стиле устойчивого развития.
Пока на форум прибыли представители СМИ и делегаты, официальные лица еще не приехали.
Спикеры обсуждают последние детали выступлений перед началом сессии.
Площадка форума за полчаса до открытия: финальные приготовления, деловая атмосфера и предвкушение большого события.
Самое читаемое