Ещё не пробило девяти, а на территории форума уже многолюдно: делегаты проходят регистрацию, сотрудники проверяют звук, операторы раскладывают камеры. Делегаты общаются, журналисты берут интервью. Международный форум Астана стартует с минуты на минуту, вот, что увидел корреспондент BAQ.KZ.

Утро форума. Участники собираются у главного входа AIF 2025 – регистрация уже началась.

На входе тщательно проверяют.

Волонтёры на посту.

Все залы готовы к выступлению лидеров стран и международных организаций.

Как нам сказали организаторы форума, это зал для VIP-гостей.

Гости форума могут поиграть с роботом в шахматы.

Работает студия CNN.

Наши журналисты тоже наготове.

Скоро откроются зоны кофе-брейка.

Журналисты занимают позиции в пресс-центре: ноутбуки открыты, камеры наготове.

Символика AIF 2025 повсюду: от навигации до инсталляций в стиле устойчивого развития.

Пока на форум прибыли представители СМИ и делегаты, официальные лица еще не приехали.

Спикеры обсуждают последние детали выступлений перед началом сессии.

Площадка форума за полчаса до открытия: финальные приготовления, деловая атмосфера и предвкушение большого события.