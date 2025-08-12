Столица Казахстана принимает I-й чемпионат мира по қазақ күресі среди военнослужащих, проходящий под эгидой Международного совета военного спорта, передает BAQ.KZ.

Открытие первенства состоится 14 августа на базе легкоатлетического спортивного комплекса Qazaqstan.

В I-м чемпионате мира по қазақ күресі среди военнослужащих принимают участие борцы из 25 армий мира.

Казахстан представят сильнейшие спортсмены из состава Вооруженных сил и Службы государственной охраны. Поединки пройдут по 16 весовым категориям среди мужчин (55 кг, 60 кг, 66 кг, 74 кг, 82 кг, 90 кг, до и свыше 100 кг) и женщин (48 кг, 52 кг, 56 кг, 60 кг, 65 кг, 70 кг, до и свыше 77 кг).

Страна получила право провести I-й чемпионат мира по қазақ күресі среди военнослужащих после успешной презентации древнейшего вида единоборства в мае прошлого года на 79-й Генассамблее и конгрессе Conseil International du Sport Militaire в Танзании.

Чемпионат мира приурочен к 100-летию Героя Советского Союза Алии Молдагуловой. В рамках мероприятия состоится тематическая выставка, где будут представлены уникальные документы, фотографии и артефакты, связанные с жизнью и подвигом нашей соотечественницы. Гости спортивного форума также смогут окунуться в атмосферу казахской культуры – рядом с ареной будут установлены юрты с интерактивными зонами, этно-экспозицией и образцами традиционного искусства.

Успешное проведение чемпионата обещает стать поворотным моментом в истории отечественной борьбы, поскольку CISM рассматривает возможность включения қазақ күресі в ежегодную программу мировых армейских турниров, а также во Всемирные военные игры, которые пройдут в 2027 году в США.