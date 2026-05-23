Астана выиграла право проведения ЧМ-2026 по борьбе
Сегодня 2026, 03:41
Астана официально примет чемпионат мира-2026 по видам борьбы.
Такое решение принял Исполнительный комитет Объединённого мира борьбы с учётом текущей геополитической ситуации и сложностей, влияющих на международные поездки.
Изначально турнир планировали провести в Манаме, однако позже соревнования решили перенести.
После инспекции спортивных объектов и оценки готовности арен местом проведения чемпионата выбрали Казахстан. Соревнования пройдут на "Барыс Арене".
Напомним, столица Казахстана уже принимала чемпионат мира по борьбе в 2019 году. Подробное расписание турнира организаторы представят позже.