Астана выиграла право проведения ЧМ-2026 по борьбе

Астана официально примет чемпионат мира-2026 по видам борьбы.

Такое решение принял Исполнительный комитет Объединённого мира борьбы с учётом текущей геополитической ситуации и сложностей, влияющих на международные поездки.

Изначально турнир планировали провести в Манаме, однако позже соревнования решили перенести.

После инспекции спортивных объектов и оценки готовности арен местом проведения чемпионата выбрали Казахстан. Соревнования пройдут на "Барыс Арене".

Напомним, столица Казахстана уже принимала чемпионат мира по борьбе в 2019 году. Подробное расписание турнира организаторы представят позже.