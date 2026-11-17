В столице книги перестали пылиться на полках: почти 100 тысяч произведений прочитали жители Астаны в рамках республиканского марафона «Читающая нация». К проекту присоединились уже почти 127 тысяч горожан – от школьников до государственных служащих. И, судя по цифрам, главными двигателями читательского движения стали дети и подростки.

По данным на 16 ноября, участники марафона оставили 93 768 отзывов о прочитанных произведениях. Все они прошли модерацию и принесли читателям соответствующие баллы.

Самым многочисленным оказалось направление «Читающая школа». В нем зарегистрировались 50 566 столичных школьников, они оставили 37 751 отзыв о прочитанных книгах.

Не отстает и молодежь. В направлении «Читающий университет» участвуют 21 640 студентов, на счету которых 7 475 отзывов. Еще 20 632 человека представляют колледжи столицы. Они прочитали 20 566 книг.

Свою лепту в литературную копилку города вносят и педагоги. К марафону присоединились 10 447 учителей, оставивших 17 593 отзыва. Из них 17 045 успешно прошли модерацию.

Впрочем, марафон объединяет не только представителей образовательной сферы. Среди его участников – государственные служащие и жители разных районов столицы, решившие проверить себя в читательском состязании.

Проект «Читающая нация» призван пробудить интерес к отечественной и мировой литературе и сделать чтение привычной частью повседневной жизни.

Книжный марафон продлится до 9 марта 2027 года. Но на этом испытания не закончатся: после читательского этапа участников ждут тестирование и интеллектуальные квизы. По итогам всех испытаний на республиканском уровне выберут десять лучших читателей года.