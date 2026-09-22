Астанчан предупредили об отключениях света: список адресов

В столице на этой неделе временно ограничат подачу электроэнергии. Плановые работы на сетях пройдут с 23 по 25 сентября и затронут несколько районов города. В первый день, 23 сентября, отключения запланированы в районах Есиль, Нура, Алматы, Сарыарка и Байконыр. В Есильском районе с 08:30 до 16:00 без электричества останутся жилой массив Чубары и ряд улиц, включая Босага, Хлудова, Мерки, Макатаева, Космонавтов, Балауса и Наркескен. В этот же период отключат дома № 8, 8/1 и 8/2 на улице Туркестан.

В Нуринском районе с 08:30 до 16:00 работы затронут жилой массив Караоткель и улицы Аккербез, Акжелен, Танбалытас, Аягоз и Казанат. В Алматы районе время отключений будет разным. С 09:00 до 12:00 электричества не будет в жилом массиве Юго-Восток, на улице Беримжановтар, в переулках Актоган, Альконыр, Сутбулак, Бозшолак, Кертолгау, а также на улицах М. Шокай и Ахметбекова. С 13:00 до 16:30 ограничения затронут отдельные дома на проспекте Ш. Кудайбердыулы и улице И. Жансугурова. Ещё один участок — дома № 21/1, 21/1А, 25, 25/1, 25/2, 27/1, 27А и 33 на проспекте Абылай хана — останется без света с 08:00 до 16:30. В Сарыаркинском районе

23 сентября отключения пройдут с 09:00 до 11:00 на улицах Тлендиева, Турлыбаева, Босбиик, Жайлыма и Сейдалина. Жителей района Байконыр также ждут ограничения. С 09:30 до 18:00 электричество отключат в дачных массивах «Парасат», «Вишневый сад», «Связист», «Березка», «Экспресс», «Экспресс-2» и «Ивушка». С 09:00 до 16:30 работы пройдут на улице Вячеславского и в переулке Кыранкия. Ещё одно отключение с 09:00 до 10:00 затронет отдельные дома на проспекте Республики, улицах Бараева и Габдулина.

24 сентября работы продолжатся в районах Сарыарка и Байконыр. В частности, с 08:00 до 16:30 электричество отключат на улице Караменде би Шакаулы, улице Даулеткерея и в ряде других локаций Сарыаркинского района. Также ограничения затронут переулки Жетысай и Ундертас и улицу Малахова в районе Байконыр. Жителям, чьи адреса вошли в список, рекомендуется заранее учесть время проведения работ.