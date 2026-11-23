Астанчан предупредили об отключениях света, воды и отопления
23 Ноября 2026, 08:56
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23 Ноября 2026, 08:5623 Ноября 2026, 08:56
165Фото: изображение создано нейросетью
В понедельник, 23 ноября, в нескольких домах Астаны временно отключат коммунальные услуги. Об этом сообщили в iKOMEK 109.
На улице Алтын сака в домах № 11, 16, 18, 19, 20 и 22 не будет электричества с 14:00 до 17:00. Причина — кронирование деревьев.
На улице Е-127 в домах № 27 и 27а отключат воду с 10:00 до 20:00. Кроме того, в доме № 18 на улице А. Байтурсынулы с 10:00 до 12:00 не будет горячей воды и отопления.
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