В понедельник, 23 ноября, в нескольких домах Астаны временно отключат коммунальные услуги. Об этом сообщили в iKOMEK 109.

На улице Алтын сака в домах № 11, 16, 18, 19, 20 и 22 не будет электричества с 14:00 до 17:00. Причина — кронирование деревьев.

На улице Е-127 в домах № 27 и 27а отключат воду с 10:00 до 20:00. Кроме того, в доме № 18 на улице А. Байтурсынулы с 10:00 до 12:00 не будет горячей воды и отопления.