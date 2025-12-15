В рамках нарратива "Закон и порядок" в столице на постоянной основе проводятся разъяснительные работы с населением о схемах мошенничества. Полицейские Астаны призывают граждан быть бдительными, передает BAQ.KZ.

С начала года столичные правоохранители заблокировали 1 217 фейковых объявлений и противоправных интернет-ресурсов, провели 4 оперативно-профилактических мероприятия и около 50 акций в местах скопления людей, распространив более 32 тысяч памяток.

Также организовано 256 лекций по профилактике мошенничества и произведена SMS-рассылка с предупреждениями для 1 167 118 абонентов.

В ходе работы полиция задержала и привлекла к ответственности 326 лиц и 5 групп, причастных к мошенничеству. Выявлено и изъято 10 "Sim-box" устройств, ликвидированы 2 мошеннических колл-центра.

Департамент полиции Астаны напоминает: