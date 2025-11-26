В столичном ТРЦ "Хан Шатыр" прошло информационно-просветительское мероприятие в рамках республиканской акции "16 дней активных действий против гендерного насилия". Акция проводится по всей стране и направлена на повышение осведомлённости населения о проблемах бытового и гендерного насилия, а также на усиление взаимодействия между полицией, госорганами и общественными организациями.

Для посетителей торгового центра были организованы консультационные точки, где специалисты разъясняли нормы законодательства и рассказывали о доступных механизмах защиты. Работали интерактивные площадки, демонстрирующие алгоритмы действий в кризисных ситуациях. Представители кризисных центров консультировали женщин, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, и информировали о возможностях получения помощи.

По словам начальника отдела по борьбе с семейно-бытовым насилием Управления полиции района Нура Асии Алькеевой, проблема остаётся острой. Ежедневно на линию 102 поступают обращения от женщин, которые просят защитить их от агрессивного поведения супругов. Среди инцидентов встречаются как административные, так и уголовные правонарушения. Зачастую конфликтам предшествует злоупотребление алкоголем и семейные скандалы в присутствии детей.

Организаторы отмечают, что подобные акции помогают привлечь внимание общества к проблеме бытового насилия и подчеркнуть важность профилактики. Многие жители столицы поддержали инициативу. По словам астанчанки Элиф, подобные мероприятия необходимы, поскольку помогают женщинам понять, что они не остаются один на один с трудностями и могут получить реальную помощь.

Акция продолжится в различных регионах страны и будет сопровождаться новыми форматами просвещения и поддержки пострадавших.