Астанчанам рассказали, как найти свой избирательный участок

В Астане 29 ноября 2026 года пройдут выборы депутатов городского маслихата. Жителям столицы рекомендуют заранее проверить, где они смогут проголосовать.

Узнать адрес своего избирательного участка можно несколькими способами:

на сайте sailau.astana.kz;

через Telegram-бот «Сайлау Астана»;

по телефону единого контакт-центра iKomek — 109.

В день голосования избирателям необходимо прийти на свой участок с документом, удостоверяющим личность. Об этом сообщили в столичном акимате.