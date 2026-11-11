Астанчанам рассказали, как найти свой избирательный участок
11 Ноября 2026, 02:34
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11 Ноября 2026, 02:3411 Ноября 2026, 02:34
101Фото: акимат Астаны
В Астане 29 ноября 2026 года пройдут выборы депутатов городского маслихата. Жителям столицы рекомендуют заранее проверить, где они смогут проголосовать.
Узнать адрес своего избирательного участка можно несколькими способами:
- на сайте sailau.astana.kz;
- через Telegram-бот «Сайлау Астана»;
- по телефону единого контакт-центра iKomek — 109.
В день голосования избирателям необходимо прийти на свой участок с документом, удостоверяющим личность. Об этом сообщили в столичном акимате.
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