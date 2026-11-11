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Астанчанам рассказали, как найти свой избирательный участок

11 Ноября 2026, 02:34
АВТОР
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акимат Астаны 11 Ноября 2026, 02:34
11 Ноября 2026, 02:34
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Фото: акимат Астаны

В Астане 29 ноября 2026 года пройдут выборы депутатов городского маслихата. Жителям столицы рекомендуют заранее проверить, где они смогут проголосовать.

Узнать адрес своего избирательного участка можно несколькими способами:

  • на сайте sailau.astana.kz;
  • через Telegram-бот «Сайлау Астана»;
  • по телефону единого контакт-центра iKomek — 109.

В день голосования избирателям необходимо прийти на свой участок с документом, удостоверяющим личность. Об этом сообщили в столичном акимате.

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