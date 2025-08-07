Астанчане читают стихи Абая у открытого микрофона
В Центральном парке Астаны в честь 180-летия Абая Кунанбаева появился открытый микрофон, передаёт корреспондент BAQ.KZ. Люди подходили к микрофону, читали стихи, вспоминали мысли великого поэта, делились личными историями и размышляли о том, какое значение Абай имеет для них сегодня.
Горожане рассказывали факты из биографии Абая. Молодой парень наизусть прочитал "Ғашықтың тілі – тілсіз тіл", а три школьницы процитировали стихотворение "Ғылым таппай мақтанба".
"Абай Кунанбаев – великий просветитель, мыслитель, поэт и композитор. Он вошёл в историю Казахстана как по-настоящему выдающаяся личность", – отметил один из участников акции.
Другой мужчина с гордостью рассказал, что его дети учатся в школе, названной именем Абая. Иностранец попытался объяснить, как переводится имя поэта, а маленькая девочка вспомнила, как звали жену Абая.
Имя Абая звучало на казахском, русском и английском языках. Его слова, как и прежде, остаются вне времени и вне границ.
Напомним, в рамках юбилея поэта по всей стране проводятся нестандартные акции и масштабные мероприятия.
