Медицинские услуги по системе обязательного социального медицинского страхования становятся доступнее для жителей столицы, передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат столицы.

В Астане получить помощь по ОСМС теперь можно не только в государственных, но и в частных клиниках, входящих в перечень поставщиков Фонда социального медицинского страхования. Об этом сообщили в фонде, разъяснив механизм направления пациентов.

Поликлиника, к которой прикреплён пациент, имеет право выдать направление в любую частную или государственную клинику, работающую по ОСМС. При этом пациент не оплачивает услугу — финансирование полностью покрывается Фондом соцмедстрахования в рамках договора соисполнения, который формируется автоматически в информационной системе.

Особенно востребованы такие направления в случаях, когда в поликлинике отсутствует профильный специалист или необходимое оборудование, например для проведения УЗИ или рентгенографии. Это актуально для небольших организаций ПМСП, где нет врачей узкого профиля, либо когда оборудование временно не работает или загружено на несколько недель вперёд.

Если нужный специалист находится в отпуске или к нему невозможно записаться в ближайшее время, пациент вправе попросить направление в другую клинику — в том числе частную. Главное условие: медицинская организация должна входить в базу поставщиков Фонда.

Пациенты, обратившиеся в частные клиники по направлению, могут не только получить консультацию или пройти диагностику, но и быть госпитализированы в дневной или круглосуточный стационар. За счёт ОСМС доступно и проведение хирургических вмешательств, входящих в утверждённый перечень услуг.

Если направление на необходимую процедуру или консультацию пациент не получил, он может обратиться в Службу поддержки пациента и внутренней экспертизы при своей поликлинике. В случае отсутствия решения допускается подача официального обращения в Фонд для проведения проверки.

В Фонде подчёркивают, что назначать консультативно-диагностические услуги имеет право только лечащий врач. Он оценивает жалобы, симптомы и общее состояние пациента и при наличии показаний назначает необходимые исследования или консультации.

При этом гражданам напоминают: чтобы пользоваться возможностями системы ОСМС, необходимо состоять в статусе застрахованного.