Астанчанин добился через суд адресной социальной помощи
Специализированный межрайонный административный суд Астаны признал незаконным отказ городского управления занятости и социальной защиты в назначении адресной социальной помощи жителю столицы, передает BAQ.KZ.
По данным суда, в феврале 2025 года заявитель обратился в КГУ "Центр трудовой мобильности" с просьбой о назначении безусловной АСП. Участковая комиссия дала положительное заключение, однако управление занятости отказало в выплате.
Суд выяснил, что ключевой этап процедуры — заслушивание заявителя — был проведён без его участия и после предварительного принятия решения, что нарушает принцип законности и справедливости, закреплённый в Административно-процессуально-процедурном кодексе.
В итоге решение об отказе было отменено, а управление занятости обязано провести повторную административную процедуру с учётом правовой оценки суда.
