Задержание казахстанца в Германии прокомментировали в МИД

Министерство иностранных дел Республики Казахстан подтвердило информацию о задержании гражданина Казахстана в Германии по подозрению в причастности к разведывательной деятельности, передает BAQ.KZ.

Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве, казахстанец был задержан 29 апреля текущего года.

"По информации компетентных органов Федеративной Республики Германии, 29 апреля текущего года гражданин Республики Казахстан был задержан по подозрению в причастности к разведывательной деятельности", – сообщили в МИД РК.

В министерстве отметили, что остальная информация находится в ведении компетентных органов.

"Вся иная информация у нас проходит по линии компетентных органов. Сам гражданин, а также посольство и консульские учреждения Казахстана не обращались", – уточнили в ведомстве.

В МИД также сообщили, что личность задержанного установлена, однако дополнительные сведения не разглашаются в связи с действующим законодательством Германии.