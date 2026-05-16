Астанчанин отдал 250 тысяч тенге за "помощь" со снятием пенсионных денег
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Астане задержали мужчину, которого подозревают в мошенничестве с пенсионными накоплениями.
По данным полиции, 28-летний житель столицы пообещал помочь гражданину снять пенсионные накопления. Войдя в доверие, он получил от потерпевшего 250 тысяч тенге, однако после этого перестал выходить на связь и не выполнил обещание.
После обращения потерпевшего сотрудники полиции провели оперативно-розыскные мероприятия и установили личность подозреваемого. Сейчас по данному факту ведется досудебное расследование. Также проверяется его возможная причастность к другим аналогичным случаям мошенничества.
В полиции отметили, что в последнее время участились случаи обмана, связанные с обещаниями помочь снять пенсионные накопления, оформить социальные выплаты или получить льготы.
Правоохранители призывают граждан быть осторожными: не передавать незнакомцам личные данные и реквизиты банковских карт, не переводить деньги заранее за сомнительные услуги и не доверять предложениям о "быстром выводе средств". При подозрительных ситуациях рекомендуется сразу обращаться в полицию.
Самое читаемое
- "Тюркский Евросоюз" и единая валюта? Турецкий эксперт — о будущем ОТГ
- "Подаем иск в суд Астаны": вернутся ли камеры "Сергек" на улицы Костаная?
- Первая леди Турции открыла экологическую лабораторию в Казахстане
- "Тюркский мир подает сигнал" — эксперт рассказал, чего ждать от саммита ОТГ в Туркестане
- Сенатор потребовал вернуть остановки поездов для жителей отдалённых сёл Мангистау