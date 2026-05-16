Астанчанин отдал 250 тысяч тенге за "помощь" со снятием пенсионных денег

В Астане задержали мужчину, которого подозревают в мошенничестве с пенсионными накоплениями.

По данным полиции, 28-летний житель столицы пообещал помочь гражданину снять пенсионные накопления. Войдя в доверие, он получил от потерпевшего 250 тысяч тенге, однако после этого перестал выходить на связь и не выполнил обещание.

После обращения потерпевшего сотрудники полиции провели оперативно-розыскные мероприятия и установили личность подозреваемого. Сейчас по данному факту ведется досудебное расследование. Также проверяется его возможная причастность к другим аналогичным случаям мошенничества.

В полиции отметили, что в последнее время участились случаи обмана, связанные с обещаниями помочь снять пенсионные накопления, оформить социальные выплаты или получить льготы.

Правоохранители призывают граждан быть осторожными: не передавать незнакомцам личные данные и реквизиты банковских карт, не переводить деньги заранее за сомнительные услуги и не доверять предложениям о "быстром выводе средств". При подозрительных ситуациях рекомендуется сразу обращаться в полицию.