Столичная полиция поймала 46-летнего мужчину, неоднократно похищавшего чужое имущество, передает BAQ.kz.

По данным следствия, подозреваемый проник в временное жильё, где дверь была незаперта, и украл 140 банных веников. На следующий день он вернулся, чтобы повторить кражу, но хозяин заметил его и пытался задержать. Мужчине удалось скрыться, но полиция вскоре установила его место проживания и задержала дома.

Похищенное имущество мужчина реализовать не успел. Сейчас подозреваемый находится в Изоляторе временного содержания. Проводятся следственные действия, а также проверяется его причастность к другим преступлениям.